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همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، خادمان موکب سردار شهدای اسدآباد با استقرار در گردنه اسدآباد، با اخلاص حسینی به زائران خدمترسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در پی آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی،روزانه بیش از ۱۲۰ هزار تردد از گردنه اسدآباد انجام میشود و موکب شهید قهاری و ۴۲۰ شهید این شهرستان با ۱۵۰ خادم افتخاری در مسیر بازگشت زائران خدمترسانی میکند.
مدیر موکب شهید قهاری و ۴۲۰ شهید شهرستان اسدآباد گفت: روزانه بیش از ۱۲۰ هزار تردد از گردنه اسدآباد انجام میشود و این موکب در مسیر بازگشت، میزبان زائران اباعبدالله الحسین (ع) است.
روحالله هادی با بیان اینکه خدمترسانی به زائران از چهارم مردادماه آغاز شده است، اظهار کرد: در این موکب ۱۵۰ خادم به صورت افتخاری و جهادی در حال ارائه خدمات به زائران هستند و با تمام توان برای پذیرایی از عاشقان اهلبیت (ع) تلاش میکنند.
وی افزود: از آغاز فعالیت موکب تاکنون، ۳۵ هزار پرس غذای گرم طبخ و میان زائران توزیع شده و این روند همزمان با افزایش موج بازگشت زائران همچنان ادامه دارد.
مدیر موکب شهید قهاری و ۴۲۰ شهید شهرستان اسدآباد با اشاره به حجم بالای تردد در محور اسدآباد گفت: گردنه اسدآباد یکی از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین است و با آغاز موج بازگشت، روزانه بیش از ۱۲۰ هزار تردد در این محور ثبت میشود.
هادی در پایان از همراهی خادمان، خیران و همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان قدردانی کرد و گفت: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ است و امیدواریم بتوانیم تا پایان ایام اربعین، خدمات شایستهای به زائران ارائه دهیم.