اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس می‌گوید: مراکز سلامت روان را در خیابان‌های اصلی شهر‌ها و مراکز عمومی این کشور، مثلا در بانک‌ها و کتابخانه‌ها راه می‌اندازد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن به نقل از رسانه‌های انگلیس؛ مراکز اجتماعی در خیابان‌های اصلی شهر‌های انگلیس قرار است پشتیبانی بدون وقت قبلی ارائه دهند که در آن عموم مردم می‌توانند بدون نیاز به ارجاع پزشکی در آن جا حضور یابند. دولت انگلیس اعلام کرده که قرار است مجموعه‌ای از مراکز جدید سلامت روان در کتابخانه‌های محلی، بانک‌ها و سایر مکان‌های خیابان اصلی در سراسر انگلیس دایر تا اطمینان حاصل شود که مردم حمایت را زودتر و نزدیک‌تر به خانه دریافت می‌کنند.

طبق این برنامه‌ها، مقامات تأیید کردند افرادی که دچار بحران سلامت روان‌اند، به جای انتظار در اورژانس‌های عمومی شلوغ، مراقبت‌های تخصصی را در بخش‌های اورژانس سلامت روان اختصاصی دریافت خواهند کرد. نخست‌وزیر انگلیس، اندی برنهام گفت که این مراکز جدید به عنوان راه نجات برای هزاران بیماری که در حال حاضر ماه‌ها منتظر دسترسی به کمک‌ هستند، عمل خواهند کرد.

وزارت بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی انگلیس اعلام کرد که صد مرکز جدید سلامت روان محلی و ۵۹ بخش اورژانس اختصاصی به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین طراحی مجدد خدمات سلامت روان در یک نسل ایجاد خواهند شد. این مراکز اجتماعی قرار است پشتیبانی بدون وقت قبلی ارائه دهند که در آن عموم مردم می‌توانند بدون نیاز به ارجاع پزشکی در آن جا حضور یابند.

این وزارتخانه اعلام کرد، در حالی که برخی از مراکز اجتماعی در مراکز تازه ساخته شده خواهند بود، برخی دیگر در داخل بانک‌ها، کتابخانه‌ها و سایر اماکن خیابان‌های اصلی فعالیت خواهند کرد. علاوه بر این، بخش‌های اورژانس سلامت روان اضافی، پشتیبانی در همان روز را برای افرادی که در شرایط بحران‌ هستند و از نظر پزشکی سالمند و نیازی به درمان عمومی اورژانس ندارند، ارائه خواهند داد.

این مراکز تخصصی که در بخش‌های اورژانس قرار دارند، محیطی آرام و درمانی را فراهم می‌کنند که در آن افراد می‌توانند به سرعت ارزیابی شوند و تعداد کل مراکز اورژانس در انگلیس را به ۸۲ مورد افزایش می‌دهند.

برنهام گفت: هیچ کس نباید با سلامت روان خود دست و پنجه نرم کند اما هر روز، هزاران نفر ماه‌ها منتظر کمک هستند و تنها دری که به روی آنان باز است، یک اورژانس شلوغ است.

این مراکز جدید برای بسیاری از افراد، راه نجاتی خواهد بود تا از بدتر شدن مشکلاتشان پیشگیری شود و همچنین تضمین می‌کنند که افراد در بحران، مراقبت‌های مناسب را در جای مناسب دریافت می‌کنند.

این وزارتخانه اعلام کرد که این ابتکار با ۳۴۳ میلیون پوند حمایت می‌شود و نخستین مراکز در پاییز امسال افتتاح خواهند شد و مراکز بیش‌تر از مارس ۲۰۲۷ دایر می‌شوند.

ایوت کوپر، وزیر خارجه پیشین و وزیر بهداشت و درمان کنونی انگلیس، گفت: بسیاری از مردم تنها زمانی که به نقطه بحران می‌رسند، پس از مدت‌ها تلاش برای دریافت کمک مورد نیازشان، از خدمات سلامت روان بهره‌مند می‌شوند. این مراکز جدید به مردم کمک می‌کنند تا زودتر و آسان‌تر خدمات پزشکی مورد نیاز را دریافت کنند و وقتی کسی به کمک فوری نیاز دارد، بخش‌های اورژانس سلامت روان جدید می‌توانند مطمئن شوند که او به سرعت از سوی تیم‌های متخصص در شرایط مناسب ویزیت می‌شود. بدین ترتیب می‌توانیم روند بیماری روانی را تغییر دهیم، از رسیدن افراد بیش‌تر به بحران جلوگیری کنیم، زمان انتظار برای مراقبت را کاهش دهیم و یک سرویس سلامت همگانی بسازیم که در صورت نیاز برای همه در دسترس باشد.

این اطلاعیه بخشی از راهبرد سلامت روان آینده است که انتظار می‌رود اواخر امسال منتشر شود. این راهبرد با بررسی مستقل شرایط سلامت روان، اختلال در توجه و تمرکز و اوتیسم که انتظار می‌رود در پاییز منتشر شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

براساس آمار سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، ۲.۳۶ میلیون نفر در انگلستان در پایان ماه می ۲۰۲۶ ارجاع آزاد به خدمات سلامت روان داشتند که نسبت به ۲.۱۰ میلیون نفر در سال قبل و ۱.۹۵ میلیون نفر در ماه مه ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

برایان داو معاون مدیر اجرایی یک موسسه خیریه در زمینه سلامت روان در انگلیس، گفت: گسترش مراکز سلامت روان محلی گامی حیاتی برای تحقق این امر است که بر اساس نتایج امیدوارکننده مراکز آزمایشی موجود بنا شده است. با گرد هم آوردن خدمات درمانی و پشتیبانی گسترده‌تر در زیر یک سقف، این مراکز می‌توانند تجربیات مراقبت را متحول کنند، به افراد کمک کنند تا زودتر به پشتیبانی دسترسی پیدا کنند و از رسیدن آنان به نقطه بحران جلوگیری کنند.