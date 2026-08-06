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پنج سناتور دموکرات آمریکا در نامهای رسمی به مقامات ارشد دولت ترامپ، نسبت به مدیریت غیرشفاف مخاطرات امنیتی هوش مصنوعی هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وبگاه خبری Cyber Scoop، پنج سناتور دموکرات با انتقاد از نحوه مدیریت امنیت هوش مصنوعی در دولت فعلی، خواستار شفافسازی فوری معیارها و فرایندهای تصمیمگیری در این حوزه شدند. به اعتقاد این نمایندگان، رویکرد دولت آمریکا در مواجهه با تهدیدات سایبری هوش مصنوعی میان «انفعال بیش از حد» و «محدودیتهای سختگیرانه» در نوسان است.
در این نامه به دو مورد جنجالی اشاره شده است؛ نخست، واکنش ناکافی دولت در برابر رخنه امنیتی پلتفرم «هاگینگ فیس» و دوم، دستور وزارت بازرگانی برای تعلیق دسترسی اتباع خارجی به مدلهای پیشرفته «Fable ۵» و «Mythos ۵» شرکت آنتروپیک، بدون آنکه جزئیات امنیتی این تصمیم به طور عمومی منتشر شود.
سناتورهای دموکرات هشدار دادند که فقدان رویههای شفاف و قابل پیشبینی، منجر به افزایش تمایل شرکتها به استفاده از مدلهای متنباز یا محصولات توسعهیافته در چین خواهد شد. آنها تأکید کردند که این روند علاوه بر تضعیف رهبری فناوری ایالات متحده، ریسکهایی نظیر جاسوسی صنعتی، سرقت مالکیت فکری، سانسور و آسیبپذیری در زنجیره تأمین را افزایش میدهد.
در پایان این نامه، از دولت خواسته شده است تا معیارهای تشخیص تهدیدات، مبانی حقوقی اعمال محدودیتها و سازوکار اطلاعرسانی به کنگره را بهصورت شفاف اعلام کند. این اعتراضات در حالی صورت میگیرد که رقابت فناوری میان آمریکا و چین در حوزه مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی به مرحلهای حساس رسیده است.