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در راستای انجام اقدامات فنی و اصلاح موقت آرایش شبکه توزیع برق، تغییراتی تا اطلاع ثانوی در گروهبندی مدیریت بار اعمال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در راستای انجام اقدامات فنی و اصلاح موقت آرایش شبکه توزیع برق، تغییرات زیر تا اطلاع ثانوی در گروهبندی مدیریت بار اعمال شده است:
۱. خیابان سلمان، حدفاصل چهارراه سلمان تا میدان امیرچخماق، از گروه ۱ به گروه ۸ منتقل شده است.
۲. سمت راست بلوار طالقانی از میدان آزادی تا بیمارستان مادر و سمت چپ بلوار طالقانی از کوچه دایی تا میدان مهدیه، از گروه ۲ به گروه ۳ منتقل شدهاند.
۳. سمت چپ بلوار شهید بهشتی تا میدان امام حسین (ع) و بخشی از سمت چپ بلوار دانشجو تا روبهروی سهراه تعاون، از گروه ۵ به گروه ۷ منتقل شدهاند.
۴. بلوار طالقانی از بنبست قدس تا پاساژ ستاره و سمت راست خیابان فرخی از میدان آزادی تا میدان شهید بهشتی، از گروه ۱۰ به گروه ۶ منتقل شدهاند.
از مشترکان محترم درخواست میشود تا اطلاع ثانوی، برنامه جدید مدیریت بار را ملاک عمل قرار دهند. این تغییرات موقتی بوده و پس از بازگشت شبکه به شرایط عادی، گروهبندیها به وضعیت پیشین بازخواهد گشت.