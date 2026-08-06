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مدیرکل گمرک کیش، گفت: ساکنان و بازاریان برای انجام امور گمرکی و ارسال مرسولههای پستی به اداره کل گمرک کیش مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا رئیسی کیا به همراه سرپرست معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس اداره پست کیش، از دفتر پستی و شرکتهای ارسال سریع کالا در بندرگاه و مجاورت اداره کل گمرک دیدن و بر ارتقای سطح رضایتمندی ساکنان و مسافران به عنوان اولویت اصلی گمرک تأکید کرد.
او با اشاره به تدابیر ویژه برای تسهیل ارسال کالاهای غیرتجاری، تصریح کرد: گمرک کیش با هدف گرهگشایی از مشکلات شهروندان، فرآیند صدور مجوز ارسال کالا را تسهیل کرده تا روند خدمترسانی با سرعت و بدون معطلی انجام شود.
رضا رییسی کیا، خاطرنشان کرد: بازاریان و ساکنان میتوانند برای انجام امور گمرکی و ارسال مرسوله های پستی، به اداره کل گمرک کیش مراجعه کنند.