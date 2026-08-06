به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، یک تیم تروریستی که قصد داشت در جنوب استان سیستان و بلوچستان اقدام به عملیات تروریستی کند با رصد اطلاعاتی و تلاش رزمندگان قرارگاه قدس و سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان پیش از اجرای عملیات تروریستی متلاشی شد.

این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از کشورهای همسایه وارد کشور شده که در کمین رزمندگان سپاه قرار گرفته و در درگیری مسلحانه اعضای این تیم تروریستی به هلاکت رسیدند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به گروهک های تروریستی و وابستگان آنان هشدار داد: اقدامات تروریست‌ها تحت رصد و اشراف قرار داشته و قاطعانه با آنان برخورد خواهد شد.