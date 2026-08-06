مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری از کشف دو گونه جدید گیاهی از خانواده عروس سنگ و چارچار در مناطق خانمیرزا و کیار خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، امین زراعت‌کار، پژوهشگر بخش جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی چهارمحال و بختیاری یکی از گونه های تازه کشف شده را عضو جدیدی از خانواده عروس‌سنگ معرفی کرد که در شهرستان خانمیرزا مشاهده شد و گونه دوم، گیاه انحصاری چارچار است که در دامنه های کوه کلار ناغان شهرستان کیار شناسایی شده است.



زراعت کار افزود: گونه جدید عروس سنگ به پاس فعالیت‌های زیست‌محیطی مه‌لقا ملاح، از پیشگامان حفاظت از محیط زیست ایران، به نام وی نامگذاری شده و گیاه مرتعی چارچار نیز که به نام محمد درویش ثبت شده، از گیاهان ویژه چهارمحال و بختیاری است که در خطر انقراض قرار دارد.



این پژوهشگر درباره ویژگی های عروس سنگ گفت: عروس‌سنگ‌ها از گونه‌های ارزشمند و زیبای گیاهی هستند که در دل سنگ‌ها رشد می‌کنند و از ۶۴ گونه شناسایی شده درجهان، ۵۱ گونه آن در ایران وجود دارد و از این تعداد، ۱۶ گونه در چهارمحال و بختیاری مشاهده شده است.

زراعت کار تصریح کرد: تمامی ۱۶ گونه عروس‌سنگ موجود در چهارمحل وبختیاری در بحران انقراض قرار دارند و کاهش بارش برف و تغییر شرایط ذوب برف‌ها، وضعیت زیستی آنها را دشوارتر کرده است.



وی درباره گیاه مرتعی چارچار نیز گفت: این گونه که به نام محمد درویش ثبت شده، از گیاهان انحصاری چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود و در بحران خطر انقراض قرار دارد.

این کارشناس افزود: در ایران ۱۳ گونه چارچار وجود دارد که هفت گونه آن انحصاری کشور است و چهار گونه از این سرده در چهارمحال و بختیاری مشاهده شده است.