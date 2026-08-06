خیابان عاشورا؛ روایتی از ۷۲ ستاره ایثار در قلب اراک

خیابان عاشورا در محله ادبجوی اراک، با تقدیم ۷۲ شهید در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به یادگار ماندگاری از ایثار، ایمان و حماسه تبدیل شده است؛ خیابانی که شمار شهدایش، تداعی‌گر شهدای دشت کربلاست.