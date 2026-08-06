خیابان عاشورا؛ روایتی از ۷۲ ستاره ایثار در قلب اراک
خیابان عاشورا در محله ادبجوی اراک، با تقدیم ۷۲ شهید در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به یادگار ماندگاری از ایثار، ایمان و حماسه تبدیل شده است؛ خیابانی که شمار شهدایش، تداعیگر شهدای دشت کربلاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در این گزارش، با روایت خانوادههای معظم شهدا، به روزهایی بازمیگردیم که جوانان این محله، از مسجد محل، دل از خانه و خانواده کندند و راهی جبهههای حق علیه باطل شدند؛ جوانانی که با نثار جان خود، امنیت و عزت امروز ایران اسلامی را رقم زدند و نامشان برای همیشه بر تارک تاریخ این سرزمین ماندگار شد.
خیابان عاشورا، امروز تنها یک نام بر تابلوی شهر نیست؛ اینجا روایت زنده نسلی است که با ایمان، غیرت و فداکاری، تاریخساز شد و یاد و خاطره ۷۲ شهیدش همچنان در کوچههای این محله و دلهای مردم اراک جاری است.