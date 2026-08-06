با وجود دمای بیش از ۵۰ درجه در دهلران، موکب‌های مردمی در مسیر زائران اربعین با توزیع آب، شربت و هندوانه خنک، گرمای عشق و خدمت را به رخ تابستان کشیدند.

گرمای ۵۰ درجه، مانع از خدمت به زائران نشد؛ عشق در گرمای دهلران

گرمای ۵۰ درجه، مانع از خدمت به زائران نشد؛ عشق در گرمای دهلران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خورشید بی‌امان بر جاده‌های دهلران می‌تابد و دمای هوا از مرز ۵۰ درجه گذشته است. اما در این مسیر، حرارت دیگری جریان دارد؛ گرمای عشق، ایثار و خدمت به زائران اربعین حسینی.

در امتداد جاده‌های منتهی به مرز مهران، موکب‌های مردمی یکی پس از دیگری برپا شده‌اند و هر خادم، به اندازه وسع و توان خود، مرهمی بر خستگی زائران می‌شود.

یکی هندوانه‌های خنک مزرعه‌اش را نذر رهروان کربلا کرده، دیگری آب زلال چاه کشاورزی‌اش را بی‌دریغ در اختیار زائران قرار داده تا از عطش راه و سوز گرمای تابستان بکاهد.

آنسوتر، لیوان‌های شربت و بطری‌های آب خنک، دست به دست میان زائران می‌چرخد و لبخند رضایت، خستگی کیلومتر‌ها پیاده‌روی را از چهره‌ها می‌زداید.

اینجا دهلران است؛ سرزمینی که در روز‌های داغ اربعین، گرمای طاقت‌فرسای تابستان در برابر شور خدمت‌رسانی مردمش رنگ می‌بازد و هر موکب، جلوه‌ای از عشق بی‌منت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به تصویر می‌کشد.