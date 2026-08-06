به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کریم‌آقایی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، ۲ هزار و ۱۰۰ کانتینر ۴۰ فوتی در بندر کاوه تخلیه شده و مجموع کالا‌های تخلیه‌شده در این بازه زمانی به ۲۲ هزار تن رسیده است.

‌وی افزود: استمرار عملیات تخلیه و ورود کالا از طریق بندر کاوه، بیانگر ظرفیت بالای این بندر در پشتیبانی از زنجیره تأمین، تسهیل مبادلات تجاری و تأمین نیاز‌های بازار منطقه و ایران است و نقش مؤثر آن را در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه تجارت دریامحور منطقه آزاد قشم بیش از پیش نمایان می‌کند.