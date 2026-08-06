

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که باید دوشنبه ۱۹ مردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: علی اصغر تات (هرمزگان)

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (لرستان)

۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی (تهران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور (تهران)

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: توحید نوری (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران)

سرمربی: احسان امینی

مربیان: بهنام احسان پور – سعید ابراهیمی – علیرضا کریمی – مهدی یگانه جعفری – امین طاهری

بدنساز: حمیدرضا سلمانلو

سرپرست: علی معینی پور – سعید قهروی