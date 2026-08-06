دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز در بازدید میدانی از اراضی کشاورزی و باغات، بر برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز و زمین‌خواری تأکید کرد و دستور مهروموم یک ملک متخلف را صادر کرد.

به گزارش خبرگزای صداوسیما مرکز یزد، طزرجانی به همراه جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با حضور در اراضی زراعی و باغات شهرستان، آخرین وضعیت تغییر کاربری اراضی، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و موارد احتمالی زمین‌خواری را از نزدیک بررسی کرد.

دادستان مهریز با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی و باغات از سرمایه‌های ملی و پشتوانه امنیت غذایی کشور به شمار می‌روند، اظهار کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، تصرف اراضی و زمین‌خواری قاطعانه، قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه تعرض به حقوق عمومی و بیت‌المال را نخواهد داد.

وی افزود: در جریان این بازدید، یک ملک دارای تخلفات مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، مهروموم شد و اقدامات قانونی لازم در خصوص آن به عمل آمد.

دهقان طزرجانی همچنین بر تداوم بازدید‌های میدانی، تشدید نظارت دستگاه‌های مسئول و برخورد مستمر با متخلفان تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه اراضی کشاورزی و باغات، موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.