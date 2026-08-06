به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت مجرمانه افرادی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در یکی از محلات کاشان بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کارماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: در این راستا ماموران با بررسی‌های میدانی و اقدامات اطلاعاتی سه نفر متهم را شناسایی و پس از کسب دستور از مقام محترم قضایی ودر عملیات غافلگیرانه آنها را در یکی از معابر شهر دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از متهمان یک کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف شد، ادامه داد: امروز پلیس در مقابل خرده فروشان مواد مخدر ایستاده و اجازه جولان دادن به آنان‌ها را نخواهد داد و از شهروندان خواست تادر صورت مشاهده مواردمشکوک مراتب را به مرکز پلیس‌های ۱۱۰ اطلاع دهند.