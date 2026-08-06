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فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ از دستگیری ۲۳ سارق و کشف کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ گفت: طی انجام عملیات توسط نیروهای انتظامی شهرستان کبودراهنگ ۲۳ سارق در قالب سه باند سرقت شامل سرقت از منازل، سیم و کابل و خانههای نیمه ساخته،در مجموع به ۵۸ فقره سرقت اعتراف و به مراجع قانونی تحویل داده شدند.
سرهنگ رحیم بیاتی افزود: در راستای کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان تعداد سه بار محموله قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال کشف و توقیف شد همچنین بررسی پرونده متهمان در دست اقدام است.