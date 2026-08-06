معاون وزیر نفت در سفر به آبادان با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهدای این شهرستان به ویژه سردار شهید تنگسیری ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سفر به آبادان و حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهدا در این شهرستان بویژه سردار شهید تنگسیری ادای احترام کرد.

محمدصادق عظیمی‌فر در گفتگو با خبرنگار شبکه آبادان هدف از این سفر را خدا قوت به کارکنان پالایشگاه آبادان عنوان کرد که در ایام جنگ تحمیلی و پس از آن نقش مهمی در تامین سوخت مورد نیاز کشور ایفا کردند. و بار تامین بخش عمده ای از سوخت کشور به دلیل شرایط خاص را حاصل زحمات کارکنان این خطه از کشور دانست.

معاون وزیر خاطر نشان کرد: وظیفه خود دانستیم پیش از بازدید از پالایشگاه آبادان با حضور بر سر مزار شهید تنگسیری دلیر تنگستان و فرزند آبادان به این شهید بزرگوار و خانواده وی که نقش موثری چه در خلیج فارس چه در هرمزگان و چه در صیانت از تاسیسات نفتی ایفا کرد حاضر شویم و به وی و سایر شهدا ادای احترام کنیم.

عظیمی‌فر تصریح کرد: ما بار‌ها و بار‌ها مسائل و چالش‌های صنعت نفت را در حوزه خلیج فارس و دریای عمان با زحمات این شهید والامقام مرتفع کردیم. و اقدامات این سردار دریاها کسانی را که ادعا داشتند ابرقدرت دنیا هستند به زانو در آورد.

وی هدف از حضور امروز خود در گلزار شهدای آبادان را دیدار با خانواده شهید بزرگوار و تجدید عهد با آرمان های شهدا دانست و یادآور شد در ادامه سفر خود طرح‌های پالایشگاه آبادان را مورد بررسی قرار خواهد داد.