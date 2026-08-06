به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان‌منش گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴ هزار تن بادام از باغات داراب برداشت شود.

او با اشاره به ظرفیت باغات بادام در داراب بیان کرد: سطح کل باغات بادام شهرستان داراب افزون بر ۸ هزار و ۱۰۰ هکتار است که از این میزان، ۷ هزار و ۷۰ هکتار آن بارور و مابقی غیر بارور است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: از مجموع سطح کل باغات شهرستان داراب، ۷ هزار و ۸۵۰ هکتار به صورت دیم و ۲۵۰ هکتار به صورت آبی کشت شده است.

مهدی اعیان‌منش افزود: عملکرد بادام دیم به‌طور میانگین ۸۰۰ هزار کیلوگرم و عملکرد باغات آبی بین هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار کیلوگرم در هکتار متغیر است.

اعیان منش گفت: عملیات برداشت محصول بادام شهرستان داراب از اوایل مردادماه آغاز شده است و تا اوایل شهریورماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب ادامه داد: با توجه به ارقام اصلی کشت‌شده در این شهرستان شامل نصیرا، ملاقه، شمسی، کاغذی و ارقام دیرگل، کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزی به‌طور مستمر بر روند بهداشت باغات، مدیریت تغذیه و مبارزه با آفات نظارت دارند تا پایداری تولید و حفظ کیفیت محصول تضمین شود.

اعیان منش افزود: ایجاد زنجیره‌های بسته‌بندی و فرآوری بادام از برنامه‌های مهم این مدیریت برای رونق اقتصادی، افزایش درآمد باغداران و ایجاد اشتغال در منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب بیان کرد: در اوایل سال جاری، به‌ویژه در مرحله گلدهی، با نوسانات شدید دمایی مواجه بودیم که این مسئله باعث کاهش عملکرد این محصول شده است.