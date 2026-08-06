به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مجموعه روایتی مستند و داستانی از زندگی و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی است که با هدف آشنایی مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، با الگو‌های عملی زیست انقلابی تدوین شده است.

این اثر به قلم جمعی از نویسندگان خوش‌ذوق انقلابی، با تلاش مستمر و بررسی منابع و آثار منتشرشده درباره زندگی و زمانه رهبر شهید انقلاب، تلاش دارد فراز‌های مهم زندگی ایشان را از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی تا سال‌های مبارزه، زندان، تبعید، پیروزی انقلاب و مسئولیت‌های مهم پس از آن، در قالب داستان‌هایی زنده، پرکشش و خواندنی بازخوانی کند.

نثر روان و فضای داستانی این مجموعه سبب شده است مفاهیم عمیقی همچون شجاعت، صبر، هوشمندی، ایمان، امید و نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب، نه در قالب تحلیل‌های خشک و رسمی، بلکه در دل ماجرا‌ها و چالش‌های زندگی ایشان برای مخاطب نوجوان ترسیم شود.

خواننده در این کتاب‌ها، رهبر شهید انقلاب را نه به‌عنوان شخصیتی دور از دسترس، بلکه در قامت نوجوانی کنجکاو، درس‌خوان، پرشور و دغدغه‌مند می‌بیند؛ نوجوانی که مسیر رشد، اثرگذاری و «شدن» را از دل مطالعه، ایمان، تلاش و مسئولیت‌پذیری آغاز می‌کند.

«پروا کن» تنها یک مجموعه داستانی سرگرم‌کننده نیست، بلکه اثری با رویکرد تربیتی و الگوساز است. این مجموعه می‌تواند برای والدین، معلمان، طلاب و مربیان دغدغه‌مند الهام‌بخش باشد و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان نسل آینده را با دغدغه‌های بزرگ، نگاه وسیع به جهان و روحیه مسئولیت‌پذیری تربیت کرد.

همچنین این مجموعه برای نوجوانان و جوانانی که به دنبال شناخت مسیر رشد، نخبگی و اثرگذاری هستند، تصویری ملموس و قابل‌فهم از زندگی شخصیتی ارائه می‌دهد که از سال‌های کودکی و نوجوانی، مسیر علم‌آموزی، مجاهدت و ایستادگی را برگزیده است.

اگرچه طرح کلی این مجموعه در هفت جلد پیش‌بینی شده، اما سه جلد نخست آن هم‌اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. این سه‌گانه به ترتیب به دوران کودکی تا نوجوانی، سال‌های نوجوانی تا اوایل انقلاب و دوران جوانی و مبارزات رهبر شهید انقلاب می‌پردازد.

جلد‌های منتشرشده این مجموعه عبارت‌اند از:

- «دنیای دالبری»؛ روایتی داستانی از دوران کودکی تا نوجوانی رهبر شهید

- «دنیای میله‌ای»؛ روایتی داستانی از دوران نوجوانی تا اوایل انقلاب رهبر شهید

- «دنیای مورسی»؛ روایتی داستانی از دوران جوانی و مبارزات رهبر شهید

این سه جلد، آغاز سفری داستانی و الهام‌بخش به دل زندگی پرفرازونشیبی است که در آن مقاومت، امید، ایمان و ایستادگی در برابر سختی‌ها، در هر صفحه به چشم می‌خورد.

علاقه‌مندان برای تهیه این مجموعه می‌توانند به سایت «من و کتاب» به نشانی [https://manvaketab.com/book/۳۹۲۶۲۳/]مراجعه کنند و یا عدد ۴۱ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ پیامک کنید.

مجموعه «پروا کن» توسط محفل نویسندگان منادی تدوین و از سوی انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.