توسعه زیرساخت‌های درمانی بوشهر با شتاب بیشتری دنبال می‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به استان بوشهر با تأکید بر ارتقای شاخص‌های سلامت، از تسریع در تکمیل طرح‌های درمانی، بازسازی بیمارستان‌های آسیب‌دیده و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی در این استان خبر داد.