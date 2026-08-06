توسعه زیرساختهای درمانی بوشهر با شتاب بیشتری دنبال میشود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به استان بوشهر با تأکید بر ارتقای شاخصهای سلامت، از تسریع در تکمیل طرحهای درمانی، بازسازی بیمارستانهای آسیبدیده و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی در این استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدرضا ظفرقندی در جریان سفر دو روزه به استان بوشهر، با حضور در شهرستانهای مختلف از مراکز بهداشتی و درمانی، طرحهای در حال ساخت و بیمارستانهای استان بازدید و روند ارائه خدمات سلامت را از نزدیک بررسی کرد.
وی در نشست با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مهمترین نیازها، چالشها و ظرفیتهای حوزه سلامت استان را بررسی و بر لزوم تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای درمانی، تأمین تجهیزات پزشکی و حمایت از نیروی انسانی نظام سلامت تأکید کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با حضور در بیمارستان شهدای خلیج فارس، روند بازسازی این مرکز درمانی را که در جریان حملات اخیر آسیب دیده است، بررسی کرد و با قدردانی از تلاش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت، بر بازگشت هرچه سریعتر این بیمارستان به چرخه خدمترسانی تأکید کرد.
بازدید از طرح بیمارستان مادر و کودک، مراکز خدمات جامع سلامت و طرحهای در دست اجرای حوزه درمان نیز از دیگر برنامههای این سفر بود؛ طرحهایی که با تکمیل آنها، دسترسی مردم استان به خدمات تخصصی درمانی افزایش خواهد یافت.
ظفرقندی در پایان سفر خود با تأکید بر نگاه ویژه دولت به توسعه عدالت در سلامت، اظهار داشت وزارت بهداشت با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، روند تکمیل طرحهای اولویتدار و ارتقای کیفیت خدمات درمانی استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
نخستین مرکز پرتودرمانی بیماران سرطانی استان بوشهر نیز با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهرهبرداری رسید و با تحقق این مهم جایگاه استان بهعنوان قطب تشخیص و درمان سرطان تقویت شد.