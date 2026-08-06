به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) نیشابور گفت: «پویش ۲۰۰ هزار تومانی‌های با برکت» جهت تهیه وسائل سرمایشی نیازمندان شروع شده است.

ذبیح‌الله حاجتمند افزود: با هدف حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر در مقابله با گرمای طاقت فرسای تابستان، پویش مردمی۲۰۰ هزار تومانی‌های با برکت با عنوان نسیم همدلی در کمیته امداد امام (ره) نیشابور راه اندازی گردید.

وی ادامه داد: این طرح با اولویت تأمین یخچال، کولر و پنکه برای خانواده‌های نیازمند دارای بیمار و کودک خردسال اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما از این پویش، ترویج مشارکت اجتماعی و نشان دادن این نکته است که مبالغ اندک، اما جمع‌آوری شده از سوی مردم، می‌تواند تأثیری بسیار بزرگ و ماندگار در بهبود زندگی نیازمندان داشته باشد.

حاجتمند با اشاره به امکان مشارکت از مبالغ حداقل ۲۰۰ هزار تومان گفت: خیران می‌توانند با پرداخت این مبلغ اندک، سهمی در این کار خیر داشته باشند و ما امیدواریم در گام نخست این پویش، در خرید و تامین ۳۰ دستگاه یخچال، ۵۰ دستگاه کولر و ۱۰۰ دستگاه پنکه موفق شویم.

وی افزود: لینک پرداخت مستقیم: https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۰/۱۷۲۵۰/۱۰۵۰۴۱۸۲۵۵ و کد دستوری: *۸۸۷۷*۰۵۱۱۶# و شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۴۰۱۹ برای همراهی مردم در نظر گرفته شده است.