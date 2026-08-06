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فرمانده انتظامی شهرستان مروست: ماموران پلیس آگاهی، عامل آتش زدن کامیونت ایسوزو را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ صادقی اظهارکرد: در پی وقوع آتشسوزی یک دستگاه کامیونت ایسوزو حامل بار کاه در مقابل منزل صاحب خودرو در روستای کرخنگان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان مروست قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی صحنه جرم و جمعآوری مستندات، موفق به شناسایی متهم پرونده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان مروست گفت: متهم که مردی ۲۸ ساله بود با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شد.
صادقی گفت: متهم در تحقیقات اولیه لب به ارتکاب این اقدام گشود و به جرم خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد