

به گزارش خ به گزارش خ برگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛غلامرضا علی‌محمدی گفت:تیم امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر شهرستان ازنا پس از اعلام وقوع حادثه در ارتفاعات سفیدکوه بزرگ، با اقدام سریع به همراه تکنسین‌های اورژانس پایگاه محمودآباد و محیط‌بانان در محل حادثه حاضر شدند و به فرد مصدوم امدادرسانی کردند.

مدیرعامل هلال‌احمر لرستان افزود: نجاتگران جمعیت هلال احمر پس از انجام اقدامات اولیه، کنترل خونریزی و تثبیت وضعیت مصدوم، با توجه به شدت جراحات، هماهنگی‌های لازم برای انتقال هوایی وی را انجام دادند.

وی بیان کرد: مصدوم با همکاری تیم اورژانس هوایی الیگودرز از ارتفاعات سفیدکوه بزرگ منتقل و برای ادامه ی روند درمان به مرکز درمانی این شهزستان اعزام شد.