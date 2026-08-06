کارخانه تولید و بسته‌بندی آب معدنی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع در روستای چمن‌زمین از توابع بخش خواجه شهرستان هریس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،کارخانه تولید و بسته‌بندی آب معدنی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان در روستای چمن‌زمین شهرستان هریس افتتاح شد.

با راه‌اندازی این کارخانه برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۵ نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده و انتظار می‌رود نقش موثری در توسعه تولید، اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.