به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در سیزدهمین نشست مشترک قرارگاه جنگ اقتصادی و گروه کاری اقتصادی استان اصفهان گفت:توسعه منطقه ویژه اقتصادی شاهین‌شهر یک فرصت استثنایی و بی‌نظیر برای ایجاد جهش در اکوسیستم نوآوری و فناوری استان اصفهان است و همه دستگاه‌ها و مدیران مرتبط باید با خلاقیت و تمام توان برای تحقق آن پای کار بیایند.

مهدی جمالی نزاد با اشاره به ظرفیت‌های متعددی شامل دسترسی عالی به بزرگراه‌ها، موقعیت جغرافیایی شاهین‌شهر و معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و اداری افزود: این جذابیت‌ها زمینه‌ساز حضور فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود، از این رو موانع موجود پیش‌رو قابل حل بوده و نباید اجازه دهیم هیچ موضوعی مانع پیشرفت کار شود.

وی در تشریح اقدامات اولویت‌دار این طرح ادامه داد: تعیین دقیق محدوده و سایت‌پلان مرحله اول طرح و همچنین فعال‌سازی سریع دفتر منطقه ویژه اقتصادی در شاهین‌شهر از اولویت‌های اصلی است و علاوه بر این، باید بستر‌های لازم برای حضور و فعالیت بدون تشریفات زائد اداری برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

جمالی‌نژاد در پایان با تأکید بر عدم رهاسازی طرح‌های کلیدی استان ادامه داد: این طرح از آن دست طرح‌هایی نیست که نیمه‌کاره رها شود و پیگیری‌ها باید مستمر و قاطعانه باشد و حتی در صورت نیاز، جلسات و بازدید‌های مربوط به آن را از نخستین ساعات روز را دنبال خواهیم کرد تا شاهد بهره‌برداری کامل از این ظرفیت اقتصادی باشیم.

در این نشست علاوه بر دستور جلسه بررسی منطقه ویژه اقتصاوی شاهین‌شهر، گزارش اتحادیه اصناف راجع به نحوه قیمت‌گذاری‌ها و کالا‌های اساسی و نیز زنجیره ارزش ارائه شد.