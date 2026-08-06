عملیات اجرایی متروی فردیس پس از سال‌ها پیگیری، هفته آینده آغاز می‌شود؛ پروژه‌ای که با اتصال فردیس به خط متروی کرج، گامی مهم در کاهش ترافیک محور فردیس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حسین سلیمی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی شهرداری فردیس در گفت‌وگو زنده تلفنی با مجری برنامه رادیویی البرز من سلام گفت: عملیات اجرایی متروی فردیس هفته آینده آغاز می‌شود. این پروژه در امتداد خط متروی کرج و در مسیر میدان شهید سلطانی تا پل ارتش فردیس اجرا خواهد شد و نقش مهمی در کاهش ترافیک محور فردیس و جاده ملارد دارد.

وی درباره ساماندهی کانال ضلع جنوبی شهر به مجری رادیو البرز افزود: این طرح در سه فاز شامل مناسب‌سازی، احداث پیاده‌رو و تملک املاک معارض در حال اجراست. در فاز سوم و در محدوده خیابان قریشی تا خیابان دهکده، تملک چند ملک معارض به دلیل طی شدن مراحل حقوقی زمان‌بر شده، اما پیگیری‌ها ادامه دارد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی شهرداری فردیس درباره پل انبار نفت نیز اظهار کرد: مناقصه تعویض آهن‌آلات فرسوده این پل تا پایان ماه جاری برگزار می‌شود و پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

سلیمی همچنین از ادامه عملیات آسفالت و جدول‌گذاری بوستان سوم بلوار قریشی خبر داد و به مجری البرز من سلام گفت: تأخیر در اجرای این پروژه به دلیل ادامه ساخت‌وسازهای اطراف بوده و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده به پایان برسد.

وی در پایان با اشاره به مطالبات شهروندان درباره پاکسازی انتهای خیابان پنجم قدیم، نصب دست‌انداز در خیابان یاس ۲ و رسیدگی به وضعیت درختان چنار کوچه صاحب‌الزمان خیابان خداشناس، از پیگیری این موضوعات در شهرداری و مراجع مرتبط خبر داد.