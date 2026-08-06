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رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: برخی مسائل و محدودیتها در وزارت علوم وجود دارد، اما معتقدم شورای تحول باید در کنار وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزشوپرورش بهعنوان یک ظرفیت کمکی ایفای نقش کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،سعیدرضا عاملی در جلسه مجازی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با قدردانی از فعالیت کارگروههای تخصصی، سرمایه اجتماعی شکلگرفته میان اعضای این کارگروهها را یکی از مهمترین ظرفیتهای شورای تحول دانست و اظهار کرد: خوشبختانه در کارگروه علوم تاریخی و برخی دیگر از کارگروهها، سرمایه اجتماعی ارزشمندی شکل گرفته است؛ اعضا یکدیگر را به خوبی میشناسند، تعامل مستمر دارند و تقسیم کار مناسبی میان آنان برقرار است که این موضوع زمینه پیشبرد مؤثر برنامهها را فراهم کرده است.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به تعامل این شورا با دستگاههای اجرایی حوزه آموزش عالی گفت: برخی مسائل و محدودیتها در وزارت علوم وجود دارد، اما معتقدم شورای تحول باید در کنار وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزشوپرورش بهعنوان یک ظرفیت کمکی ایفای نقش کند.
وی افزود: این موضوع را هم با رئیسجمهور و هم با وزیر علوم مطرح کردهام و تأکید داشتهام که شورای تحول، نهادی موازی یا رقیب وزارتخانهها نیست، بلکه ظرفیتی برای کمک به حل مسائل و پیشبرد برنامههای تحول در حوزه علوم انسانی است.
جامعه از شناخت فشرده و منسجم نسبت به سرمایه تاریخی ایران برخوردار نیست
عاملی با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی کارگروه علوم تاریخی، بازنگری در آموزش تاریخ ایران را اقدامی راهبردی دانست و افزود: کار ارزشمندی که در حوزه درس «تاریخ ایران» انجام شده، اهمیت فراوانی دارد، زیرا امروز جامعه ما از شناخت فشرده و منسجم نسبت به سرمایه تاریخی ایران برخوردار نیست.
وی گفت: معرفی برجستگیهای تمدنی ایران در دورههای مختلف تاریخی و همچنین تبیین ظرفیتهای دوران انقلاب اسلامی، ضرورتی جدی است. رهبر شهید انقلاب نیز همواره بر برجستهسازی دوره انقلاب اسلامی تأکید داشتهاند و در بیانیه گام دوم انقلاب نیز جمعبندی ارزشمندی از سرمایههای این دوره ارائه کردهاند.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تأکید کرد: از اینرو، بازنگری بنیادین در رشتههای مرتبط با تاریخ و تدوین برنامههای آموزشی متناسب با این رویکرد، اقدامی مهم و ضروری به شمار میرود و خوشبختانه در این زمینه تلاشهای ارزشمندی صورت گرفته است.
عاملی همچنین از تشکیل کارگروه فلسفه علوم خبر داد و گفت: با محوریت دکتر پارسانیا، کارگروه فلسفه علوم شکل خواهد گرفت؛ کارگروهی که با نگاه فرارشتهای، حوزههای مختلف از جمله علوم پایه، فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، فلسفه ریاضی و سایر رشتهها را در بر خواهد گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کارآمدی علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر، از اعضای شورا خواست پیشنهادهای نوآورانه خود را برای تحول در این حوزهها ارائه کنند.
عاملی خطاب به اعضای شورای تحول علوم انسانی گفت: اگر ایدههای نوآورانهای برای تقویت علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر، بهویژه در زمینه افزایش کارآمدی این علوم در حل مسائل کشور دارید، آنها را برای دبیرخانه ارسال کنید تا پس از بررسی کارشناسی، در دستور کار شورای عالی قرار گیرد.
این استاد دانشگاه تهران افزود: امروز مسئولیت سنگینی بر عهده ما قرار دارد و شرایط نیز برای ایجاد تحول فراهم است؛ بنابراین باید از این فرصت برای ایجاد تغییرات مؤثر در حوزه علوم انسانی استفاده کنیم.
علوم انسانی، پشتوانه شتاب پیشرفت کشور
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اخیر، از رشادت نیروهای مسلح و شهدای دفاع از کشور تجلیل کرد و گفت: باید به نیروهای دفاعی کشور تبریک گفت که با ایثار و فداکاری خود، پیروزیهای بزرگی را برای ایران رقم زدند.
وی با اشاره به جایگاه شهدای پدافند و نیروهای عملیاتی افزود: کسانی که در حساسترین موقعیتهای عملیاتی حضور پیدا میکنند، با آگاهی از خطرات فراوان، مسئولیت خود را انجام میدهند و ارزش فداکاری آنان بسیار والاست.
عاملی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این موفقیتها، زمینه شتاب بیشتر پیشرفت کشور فراهم شود و تصریح کرد: نقش علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر در این مسیر بسیار تعیینکننده است و باید از ظرفیت اندیشههای صاحبنظران برای تحقق این هدف بهره گرفت.