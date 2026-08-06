به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پس از طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه محل استقرار شهید علی لاریجانی در جنگ رمضان که منجر به شهادت وی و تعدادی از همراهانش شد، از طریق تماس تلفنی فرزند شهید با خانواده شناسایی شده است، پیگیری‌ها حاکی از آن است که پرونده قضائی تشکیل شده در مورد شهادت ایشان نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ادعای مطرح‌شده مبنی بر شناسایی محل استقرار شهید علی لاریجانی از طریق تماس تلفنی فرزند ایشان با خانواده، مورد تأیید نیست و بررسی‌های قضائی نیز چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند.

گفتنی است در پی شهادت دکتر علی لاریجانی و فرزند ایشان در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی پرونده قضائی در دادسرای تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.