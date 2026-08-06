معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از پیشرفت ۲۵ درصدی طرح آماده‌سازی معابر فاز ۵ بندر امام خمینی (ره) با هدف بهبود تردد و هدایت آب‌های سطحی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجید سعید دریس‌زاده با اشاره به روند اجرای طرح آماده‌سازی معابر فاز ۵ بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: این طرح شامل عملیات زیرسازی، اجرای جوی و جدول، احداث کانال‌های دفع آب‌های سطحی و آسفالت معابر است و در راستای پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه ساکنان این منطقه اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت محیط سکونت، بهبود وضعیت معابر و رفع مشکلات تردد و آبگرفتگی در فاز ۵ بندر امام خمینی (ره) در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی خوزستان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مجموع طول معابر این سایت حدود پنج هزار متر است، گفت: در قالب این طرح، ۵۰ هزار مترمربع از معابر آسفالت خواهد شد. همچنین اجرای بیش از چهار هزار متر جدول‌گذاری، پنج هزار و ۵۰۰ متر کانال روباز و ۳۵۰ متر کانال سرپوشیده پیش‌بینی شده است.

دریس‌زاده با تشریح آخرین وضعیت طرح خاطرنشان کرد: هم‌اکنون عملیات زیرسازی، اجرای جوی و جدول‌گذاری در بخش‌های مختلف طرح در حال انجام است و این طرح تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی رسیده است.

وی اعتبار این طرح را ۸۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: منابع مالی اجرای آن از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان ابراز امیدواری کرد با تأمین به‌موقع اعتبارات و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این طرح در موعد مقرر به پایان برسد و بخشی از مشکلات زیرساختی و تردد ساکنان فاز ۵ بندر امام خمینی (ره) برطرف شود.