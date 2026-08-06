پخش زنده
امروز: -
مدیر کل راهداری وحمل ونقل جادهای استان سمنان از حضور تیم ناظران راهداری برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ میثم قدمی با تشریح روند اعزام و بازگشت مسافران به پیاده روی اربعین گفت : چهار تیم نظارتی از استان سمنان در مرز مهران بر عملکرد شرکتهای حملونقل مسافری، نحوه عرضه بلیت، رعایت نرخنامه مصوب، کیفیت خدمات و رسیدگی به درخواستها و مشکلات احتمالی مسافران نظارت دارند.
وی با اشاره به افزایش تردد زائران اربعین در مسیر بازگشت از سفر گفت: در حوزه راهداری اقدامات گستردهای با هدف ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان انجام گرفت که از جمله آن میتوان به نصب و بهروزرسانی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، اصلاح و تقویت سیستمهای روشنایی، اجرای خطکشی، لکهگیری و روکش آسفالت در محورهای مورد نیاز، رفع نواقص ایمنی و استقرار شبانهروزی گشتهای راهداری اشاره کرد.