به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده هنگ مرزی ارومیه در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان غیور این هنگ با هوشیاری کامل و در ادامه رصد‌های اطلاعاتی خود، موفق به شناسایی، کشف، دو قبضه سلاح شکاری و دوربین مربوطه و ۲۴۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک بهمراه دستگیری یک نفر متهم شدند.

سرهنگ باقرنژاد با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه مرزبانان برای برقراری امنیت پایدار در نوار مرزی، خاطرنشان کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با قدرت و قاطعیت کامل، اجازه هرگونه اقدام ناامن‌کننده و قاچاق کالا به ویژه سلاح را نخواهند داد.