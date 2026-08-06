پخش زنده
امروز: -
سرهنگ «سجاد باقرنژاد»، فرمانده هنگ مرزی ارومیه، از کشف دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در توابع این هنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده هنگ مرزی ارومیه در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان غیور این هنگ با هوشیاری کامل و در ادامه رصدهای اطلاعاتی خود، موفق به شناسایی، کشف، دو قبضه سلاح شکاری و دوربین مربوطه و ۲۴۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک بهمراه دستگیری یک نفر متهم شدند.
سرهنگ باقرنژاد با اشاره به تلاشهای بیوقفه مرزبانان برای برقراری امنیت پایدار در نوار مرزی، خاطرنشان کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با قدرت و قاطعیت کامل، اجازه هرگونه اقدام ناامنکننده و قاچاق کالا به ویژه سلاح را نخواهند داد.