

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده که باید ساعت ۱۵ شنبه ۱۷ مردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن نژاد (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده - مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده - مهدی علیاری - بابک ولی محمدی

مربی ادواری: پیام بویری (خوزستان) - علی فرخی (خوزستان)

آنالیزور: ادیب مهمدی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی بدنساز: دکتر میرزایی

مربی یوگا: مالک نامی

روانشناس: حسین سلطانی

سرپرست: امید شایگان

نفرات فوق برای آزمایش آمادگی جسمانی از ۱۷ مردادماه و نفرات ذیل از ۲۰ مردادماه باید در اردو حاضر شوند:

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد) محمد حسینوند (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سجاد ایمن طلب (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی (فارس) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)

۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) امیرحسین کریمی (کرمانشاه) مرتضی الغوثی (مازندران)