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اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ۱۷ تا ۲۵ مردادماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده که باید ساعت ۱۵ شنبه ۱۷ مردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن نژاد (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده - مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده - مهدی علیاری - بابک ولی محمدی
مربی ادواری: پیام بویری (خوزستان) - علی فرخی (خوزستان)
آنالیزور: ادیب مهمدی
ماساژور: جمال حق پناه
مربی بدنساز: دکتر میرزایی
مربی یوگا: مالک نامی
روانشناس: حسین سلطانی
سرپرست: امید شایگان
نفرات فوق برای آزمایش آمادگی جسمانی از ۱۷ مردادماه و نفرات ذیل از ۲۰ مردادماه باید در اردو حاضر شوند:
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد) محمد حسینوند (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم)
۶۷ کیلوگرم: سجاد ایمن طلب (مازندران)
۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی (فارس) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)
۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی (مازندران)
۱۳۰ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) امیرحسین کریمی (کرمانشاه) مرتضی الغوثی (مازندران)