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فیلم سینمایی «دکتر استرنج لاو» و مستندهای «از شلمچه تا...» و «رئال مادرید، چگونه میتوانم دوستت نداشته باشم؟»، امروز از شبکه نمایش و شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالگرد انفجار بمب اتم در هیروشیما توسط آمریکا، فیلم سینمایی «دکتر استرنجلاو» به کارگردانی استنلی کوبریک، ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم جک ریپر، ژنرال ارتش و رئیس پایگاه هوایی در آمریکا، حملهای هستهای علیه شوروی انجام میدهد. رئیس جمهور آمریکا بعد از شنیدن این خبر به دنبال راهی برای برای توقف این حملات است..
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان پیتر سلرز، جرج سی. اسکات، استرلینگ هایدن، کینن وین، اسلیم پیکنز و تریسی رید را نام برد.
مستند «از شلمچه تا...» با روایتی از حضور رزمندگان دفاع مقدس آذربایجان شرقی در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی (ع)، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز ساعت ۸ بازپخش میشود.
مستند «از شلمچه تا...» به تهیهکنندگی و کارگردانی مجید حسنزاده، روایتگر حضور جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس از استان آذربایجان شرقی است که در ایام اربعین حسینی (ع)، با حضور در مسیر پیادهروی و موکبها، بهعنوان خادمان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به خدمترسانی میپردازند.
«از شلمچه تا...» با به تصویر کشیدن جلوههایی از ایثار، همدلی و روحیه خدمت، پیوند ارزشهای دفاع مقدس با فرهنگ عاشورا و خدمت بیمنت به زائران اربعین را روایت میکند.
مستند «رئال مادرید، چگونه میتوانم دوستت نداشته باشم؟»، با روایتی از مسیر آمادهسازی پرافتخارترین باشگاه فوتبال جهان برای فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴، امشب ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۰ بازپخش می شود.
این مستند با نگاهی به ساختار حرفهای باشگاه رئال مادرید، انتظارات همیشگی برای کسب تمامی جامهای داخلی و بینالمللی و فشارهای ناشی از حفظ جایگاه پرافتخار این تیم، روند آمادهسازی این باشگاه برای فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ را به تصویر میکشد.
«رئال مادرید، چگونه میتوانم دوستت نداشته باشم؟» ضمن مرور تغییرات و تقویت ترکیب تیم، به برنامهریزی مدیران، کادر فنی و بازیکنان برای آغاز فصلی جدید میپردازد، فصلی که هدف آن تداوم یک دهه افتخارآفرینی، تثبیت جایگاه اسطورهای باشگاه و رقم زدن عصری تازه در تاریخ فوتبال جهان است.