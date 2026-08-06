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همبستگی مردم استان اصفهان در صد و پنجاه و هشتمین شب تجمعات همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ میدانهای شهرهای استان اصفهان برای صد و پنجاه و هشتمین شب متوالی، شاهد حضور پرشور اقشار مختلف مردم بود؛ حضوری که بار دیگر جلوهای از همبستگی، وفاق ملی و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
شرکتکنندگان در این تجمعات با سر دادن شعارهای انقلابی و اعلام وفاداری به ولایت فقیه، بر استمرار حضور آگاهانه در صحنههای مختلف انقلاب تأکید کردند.
حاضران همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه، عقبنشینیهای مکرر آمریکا را نتیجه ناتوانی در شناخت ظرفیتهای ملت ایران، اقتدار نیروهای مسلح و شکست سیاستهای فشار و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کردند.
شرکت کنندگان با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی مهمترین سرمایه کشور در عبور از چالشهاست، اعلام کردند تا پای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، عزت، استقلال، امنیت و منافع ملی، با تمام توان در صحنه حضور خواهند داشت.
این تجمعات که با حضور خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم در شهرهای استان برگزار شد، بار دیگر پیام روشنی از همبستگی، بصیرت و حمایت مردمی از ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.