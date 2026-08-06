پخش زنده
امروز: -
برترینهای دومین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد زیر ۲۱ سال آبادان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دومین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد زیر ۲۱ سال شهرستان آبادان با حضور ۱۶ بازیکن برگزار شد.
این رقابتها با هدف ایجاد فضای رقابتی، شناسایی استعدادهای جوان و ارتقای سطح فنی ورزشکاران برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی حرفهای به رقابت با یکدیگر پرداختند.
در پایان مسابقات، ابوالفضل کاظمی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، کسری خلیلی در جایگاه دوم ایستاد و محمدرضا رضاگاه موفق به کسب مقام سوم شد.