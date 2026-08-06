خرید ۱۶ هزار تن بذر گندم در لرستان
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از خرید ۱۶ هزار تن بذر گندم در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ ندا محمدیپور در بازدید از روند خرید، نگهداری و فراوری بذرهای گندم با اشاره به روند تأمین بذر گندم در لرستان گفت:تاکنون بیش از ۱۶ هزار تن بذر گندم ویژه مناطق مختلف اقلیمی توسط شرکتهای بذری خریداری شده و روند خرید همچنان ادامه دارد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود:در این بازدید، وضعیت نگهداری بذر، فرآیند فرآوری، کنترل کیفی و رعایت استانداردهای فنی بذرهای گندم مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تولید و عرضه بذرهای گواهیشده و باکیفیت برای کشت سال زراعی آینده تأکید شد.
وی افزود: عملیات فرآوری بذرهای خریداریشده آغاز شده و مراحل بوجاری، کنترل کیفی، آمادهسازی و برچسب گذاری بذرها توسط مؤسسه ی کنترل و گواهی بذر انجام میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: با توجه به اهمیت تأمین بذر استاندارد و گواهیشده، همکاری و هماهنگی بین مجموعههای مرتبط برای آمادهسازی و تأمین بهموقع بذر مورد نیاز کشاورزان ادامه دارد.
محمدیپور با تأکید بر اهمیت برنامهریزی در مرحله توزیع بذر افزود: توزیع بذرهای فرآوریشده باید با مدیریت و نظارت مدیریت زراعت سازمان و بر اساس نیازسنجی و برنامه تقسیمبندی شهرستانها انجام شود تا در سال زراعی آینده مشکلی در تأمین بذر مورد نیاز مناطق مختلف استان وجود نداشته باشد.
وی افزود: نظارت بر همه ی مراحل تأمین، فرآوری و توزیع بذر، با هدف دسترسی کشاورزان به بذر استاندارد، گواهیشده و متناسب با نیاز هر منطقه ادامه خواهد داشت و هماهنگی بین مجموعههای مرتبط تا زمان عرضه و توزیع بذرها دنبال میشود.