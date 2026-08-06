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مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود:در این بازدید، وضعیت نگهداری بذر، فرآیند فرآوری، کنترل کیفی و رعایت استانداردهای فنی بذرهای گندم مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تولید و عرضه بذرهای گواهی‌شده و باکیفیت برای کشت سال زراعی آینده تأکید شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ ندا محمدی‌پور در بازدید از روند خرید، نگهداری و فراوری بذرهای گندم با اشاره به روند تأمین بذر گندم در لرستان گفت:تاکنون بیش از ۱۶ هزار تن بذر گندم ویژه مناطق مختلف اقلیمی توسط شرکت‌های بذری خریداری شده و روند خرید همچنان ادامه دارد.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود:در این بازدید، وضعیت نگهداری بذر، فرآیند فرآوری، کنترل کیفی و رعایت استانداردهای فنی بذرهای گندم مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تولید و عرضه بذرهای گواهی‌شده و باکیفیت برای کشت سال زراعی آینده تأکید شد.

وی افزود: عملیات فرآوری بذرهای خریداری‌شده آغاز شده و مراحل بوجاری، کنترل کیفی، آماده‌سازی و برچسب گذاری بذرها توسط مؤسسه ی کنترل و گواهی بذر انجام می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: با توجه به اهمیت تأمین بذر استاندارد و گواهی‌شده، همکاری و هماهنگی بین مجموعه‌های مرتبط برای آماده‌سازی و تأمین به‌موقع بذر مورد نیاز کشاورزان ادامه دارد.

محمدی‌پور با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی در مرحله توزیع بذر افزود: توزیع بذرهای فرآوری‌شده باید با مدیریت و نظارت مدیریت زراعت سازمان و بر اساس نیازسنجی و برنامه تقسیم‌بندی شهرستان‌ها انجام شود تا در سال زراعی آینده مشکلی در تأمین بذر مورد نیاز مناطق مختلف استان وجود نداشته باشد.

وی افزود: نظارت بر همه ی مراحل تأمین، فرآوری و توزیع بذر، با هدف دسترسی کشاورزان به بذر استاندارد، گواهی‌شده و متناسب با نیاز هر منطقه ادامه خواهد داشت و هماهنگی بین مجموعه‌های مرتبط تا زمان عرضه و توزیع بذرها دنبال می‌شود.