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رئیس بخش کبد بیمارستان امام خمینی (ره) گفت: الکل در درازمدت موجب آسیبهای ساختاری کبد میشود و میتواند به نارسایی مزمن کبد، سیروز و در نهایت از مار افتادن و نیاز به پیوند کبد منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر علی جعفریان، رئیس بخش کبد بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، با اشاره به آثار مخرب مصرف مشروبات الکلی و دخانیات بر سلامت بدن، گفت: الکل از عوامل شناختهشده آسیبهای مزمن کبدی، سیروز و حتی نارسایی کبد است و سیگار نیز علاوه بر آسیبهای گسترده در بدن، یکی از عوامل خطر مهم برای سرطان پانکراس به شمار میرود.
وی با بیان اینکه مصرف مشروبات الکلی یکی از علل بیماریهای مزمن کبدی است، اظهار داشت: خوشبختانه در کشور ما این موضوع شیوع بالایی ندارد، اما نباید فراموش کرد که الکل در درازمدت موجب آسیبهای ساختاری کبد میشود و میتواند به نارسایی مزمن کبد، سیروز و در نهایت از مار افتادن و نیاز به پیوند کبد منجر شود.
جعفریان گفت: در مقابل ما کبد چرب غیر الکی هم داریم که در کشور ما بسیار شایع است و اولین علت پیوند کبد در کشور است.برای افرادی که بیماری کبد دارند مصرف الکل مانند سم است برای آن که میتواد آن را تشدید کند. دخانیات هم عوارض بسیاری دارد.
جعفریان ادامه داد: عارضه کبدی دخانیات البته عارضه شناخته شدهای نیست، اما در سایر نقاط بدن مثلا پانکراس و لوزالعمده اثرش بسیار شناخته شده است. به هر حال میدانیم لیست زیادی از سرطان داریم که سیگار در آن دخیل و زمینه ساز است خصوصا سطانهای ریه و حفرههای دهان که سیگار نقش اصلی این بیماری ها را دارد.