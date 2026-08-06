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واژگونی سواری پژو در خمینی شهر اصفهان دو فوتی و مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینیشهر گفت: ظهر امروز ماموران آتش نشانی ایستگاه عملیاتی شماره ۳ خمینی شهر با دریافت گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو در کمربندی شاهین شهر به خمینی شهر به محل حادثه اعزام شدند.
حجت اله کارگران افزود:مأموران آتشنشانی پس از ایمنسازی محل، اقدام به رهاسازی سرنشینان خودرو کردند.
وی با بیان اینکه این حادثه موجب فوتشدن راننده خانم ۳۰ساله و مصدومیت یک خانم ۴۶ساله شده بود ادامه داد: مصدوم حادثه پس از رهاسازی تحویل عوامل اورژانس مستقر در محل شد و فرد فوت شده تحویل عوامل نیروی انتظامی شد.