۱۹ حلقه چاه غیر مجاز در روستا‌های سنگونی، سه جوب، زرنده، فرخ آباد و یوسف آباد نیشابور با اقدام داوطلبانه بهره برداران مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور منابع آب نیشابور گفت: این اقدام برای اجرای برنامه‌های وزارت نیرو مبنی بر قطع انشعاب برق چاه‌های غیرمجاز و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی آب و حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور انجام شد.

سعیدرضا خجسته پور افزود: برای اجرای مدیریت توأمان آب و برق با مشارکت شرکت توزیع برق نیشابور، زبرخان و فیروزه ۱۹ حلقه چاه غیرمجاز در نیشابور مسدود شد.

وی ادامه داد: در این عملیات تیم‌های مشترک امور منابع آب و شرکت توزیع نیروی برق ۵۲ حلقه چاه غیرمجاز را شناسایی و برای مالکان آنها اخطاریه قطع انشعاب برق صادر کردند.

خجسته پور گفت: تعدادی از مالکان پس از دریافت اخطاریه و آگاهی از الزامات قانونی، در اقدامی داوطلبانه زمینه پر و مسدودسازی ۱۹ حلقه چاه غیرمجاز را فراهم کردند.

وی با اشاره به افت سطح آب‌های زیرزمینی و تشدید بحران کم‌آبی تصریح کرد: مدیریت مصرف انرژی در چاه‌های فاقد مجوز، یکی از راهکار‌های مؤثر برای کنترل برداشت‌های غیرمجاز و حفاظت از منابع آب به شمار می‌آید.