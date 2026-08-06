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تحقیقی که از سوی دانشگاه تلآویو انجام شده است نشان میدهد طی سه سال گذشته، ۲۷۰ هزار اسرائیلی به علت ناامنی و بی ثباتی در فلسطین اشغالی، مهاجرت کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از رام الله؛ تحقیقی که از سوی دانشگاه تلآویو انجام شده است نشان میدهد طی سه سال گذشته، ۲۷۰ هزار اسرائیلی به علت ناامنی و بی ثباتی در فلسطین اشغالی، مهاجرت کردهاند. این مطالعه همچنین نشان می دهد اکثر این افراد از پزشکان، مهندسان و متخصصان حوزه فناوری هستند؛ افرادی که ترجیح دادهاند به کشورهایی مهاجرت کنند که از امنیت و ثبات برخوردارند. رژیم اشغالگر همچنان آمار واقعی مهاجرت معکوس را پنهان میکند؛ آماری که از این رقم نیز بالاتر است.
مطالعه دانشگاه تل آویو همچنین نشان می دهد سیاستهای دولت اسرائیل که بیش از یک جنگ را در منطقه به راه انداخته، به گسترش دایره تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیلیها منجر شده است. همین موضوع باعث شده دهها هزار اسرائیلی در جستوجوی زندگی امنتر، خارج از این منطقه باشند. این مطالعه هشدار داده است ادامه پدیده فرار از اسرائیل میتواند به از دست رفتن بخش مهمی از نیروهای انسانی علمی این رژیم منجر شود؛ مسئلهای که چالشهای اقتصادی و اجتماعی پیشروی دولت اشغالگر را در آینده افزایش خواهد داد.
این آمارها نشان میدهد در داخل اسرائیل نه امنیت وجود دارد و نه آرامش. مهاجرت معکوس نشانهای از خطرناک بودن وضعیت داخلی رژیم اشغالگر در همه سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است. اسرائیلیها از این دولت فرار میکنند، زیرا پس از دهها سال نتوانسته است امنیت و آرامش را برای آنان فراهم کند.