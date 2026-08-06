به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" با افشای این خبر نوشت: این گروه ویژه جدید، سازمان سیا را قادر میسازد تا منابع بیشتری را به کوبا هدایت کند تا در میان نخبگان سیاسی این کشور تفرقه ایجاد کند.

رئیس جمهور کوبا، پیش از این تهدیدهای آمریکا برای تصرف این کشور و تشدید تحریم های نفتی و اقتصادی علیه این کشور را، مصداق «نسلکشی سیاسی» علیه هاوانا عنوان کرد. دولت های آمریکا در چند دهه اخیر به بهانه های امنیتی کوبا را هدف هزاران تحریم قرارداده اند که عامل ایجاد مشکلات اقتصادی و انرژی در این کشور شده است.