عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد: لجاجت ریاض در ادامه محاصره ظالمانه یمن، در نهایت آن را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

هشدار یمن به عربستان:ادامه محاصره، ریاض را به ورطه نابودی می‌کشاند

هشدار یمن به عربستان:ادامه محاصره، ریاض را به ورطه نابودی می‌کشاند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «حزام الاسد» در فضای مجازی نوشت: ملت شجاع یمن برای بازپس گیری کامل حقوق خود مصمم است و کم هزینه ترین راه برای دشمن سعودی، پاسخ مثبت به خواسته های مشروع مردم یمن یعنی لغو محاصره و توقف دخالت در امور داخلی صنعاء است.

وزارت امور خارجه دولت یمن هم در پیام هشداری به عربستان اعلام کرد: فرار رو به جلوی نظام سعودی برای تشدید تنش، با پاسخ همه جانب‌های مواجه خواهد شد که قادر به تحمل پیامد‌های آن نخواهد بود. نیرو‌های مسلح یمن در چارچوب معادله محاصره عربستان، ۲ نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کشتیرانی «کپلر»، روز چهارشنبه تنها یک کشتی از تنگه باب المندب عبور کرده است.