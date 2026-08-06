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اجرای سامانههای نوین آبیاری در استان افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی بهرهوری محصولات کشاورزی و کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: توسعه سامانههای نوین آبیاری با هدف ارتقای بهرهوری مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح، به طور جدی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد و گذار از روشهای سنتی به فناوریهای نوین، ضرورتی اجتنابناپذیر برای تداوم کشاورزی در منطقه است.
جوادی افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد راندمان آبیاری در روشهای سنتی (غرقابی) بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است، در حالی که اجرای سامانههای نوین آبیاری این میزان را به ۷۵ تا ۸۵ درصد افزایش داده و موجب کاهش حدود ۴۰ درصدی مصرف ناخالص آب میشود.
به گفته وی، این موضوع علاوه بر حفظ منابع آبی، میانگین برداشت محصول در واحد سطح را نیز تا دو برابر افزایش میدهد.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به آثار اجرای این طرحها در افزایش تولید گفت: بر اساس گزارشهای فنی، استفاده از سامانههای نوین آبیاری موجب افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی بهرهوری محصولات کشاورزی شده است. توزیع یکنواخت آب در محدوده ریشه، کاهش تنشهای آبی و فیزیولوژیک گیاه و بهبود کیفیت محصولات از مهمترین عوامل این افزایش عملکرد به شمار میرود.
جوادی با تأکید بر نقش این سامانهها در صیانت از منابع آبی استان افزود: در روشهای سنتی، بخش قابل توجهی از آب به دلیل تبخیر، نفوذ عمقی و رواناب هدر میرود، اما سامانههای نوین با انتقال دقیق آب به ناحیه ریشه، اتلاف منابع را به حداقل رسانده و پایداری تولید در شرایط خشکسالی و کمآبی را تضمین میکنند.
وی همچنین به مزایای اقتصادی این فناوری اشاره کرد و گفت: کاهش نیاز به نیروی انسانی، کاهش هزینههای نگهداری مزارع و افزایش سودآوری واحدهای تولیدی از دیگر دستاوردهای توسعه سامانههای نوین آبیاری است که نقش مهمی در تقویت توان اقتصادی بهرهبرداران دارد.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به شور و لبشور بودن بخش عمده منابع آبی استان افزود: سامانههای نوین آبیاری با کنترل دقیق میزان آب مصرفی و جلوگیری از تماس مستقیم آب شور با اندامهای هوایی گیاه، خسارات ناشی از تنش شوری را کاهش داده و امکان تولید پایدار در اراضی با کیفیت پایین آب را فراهم میکنند.