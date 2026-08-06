وحدت و همصدایی شرط پیشرفت جامعه اسلامی است
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: زیارت اربعین رخدادی تاریخی و تمدنی است که پیام آن، پیوند مسلمانان، مسئولیتپذیری اجتماعی و حرکت در مسیر وحدت امت اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
حجتالاسلام والمسلمین جابری انصاری، با حضور در برنامه زنده «رهیافت» گفت: زیارت اربعین حسینی واقعهای بزرگ و رخدادی ماندگار است که در طول تاریخ رقم خورده و امروز به نمادی از ایمان، همبستگی و حرکت جمعی مسلمانان تبدیل شده است. اربعین فقط یک مراسم مذهبی نیست، بلکه جلوهای از ارتباط عمیق میان مؤمنان و نشاندهنده مسئولیت مشترک مسلمانان نسبت به یکدیگر و نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی است.
حجتالاسلام والمسلمین جابری انصاری ادامه داد: آموزههای دینی ما بر همدلی، همراهی و توجه به مسائل اجتماعی تأکید دارد و جامعه اسلامی زمانی به رشد و تعالی میرسد که مردم نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت شناخت جبهه استکبار گفت: بدبینی نسبت به آمریکا و جریان استکبار، نگاهی صحیح و برخاسته از تجربه تاریخی ملتهاست، زیرا استکبار همواره در برابر استقلال، ایمان و پیشرفت ملتهای مسلمان ایستاده است.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: در کنار این هوشیاری نسبت به دشمنان بیرونی، در داخل کشور باید اصل وحدت، همصدایی و اعتماد اجتماعی تقویت شود و مردم و مسئولان در مسیر حل مسائل جامعه کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی در پایان برنامه زنده رادیویی رهیافت تأکید کرد: شرط پایداری جامعه اسلامی، حفظ وحدت، پرهیز از اختلافافکنی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری است؛ همان پیامی که در زیارت اربعین و حرکت بزرگ دلدادگان حسینی بهروشنی دیده میشود.