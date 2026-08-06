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ممنوعیت سافاری در مناطق کویری، ضربهای سخت به صنعت گرشگری استان وارد میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون گردشگری میراثفرهنگی استان اصفهان با اعلام موضعی رسمی، اعلام ممنوعیت فعالیت سافاری در مناطق کویری را تصمیمی مغایر با رویکرد حمایت از گردشگری، اشتغالزایی و سرمایهگذاری در یکی از مهمترین ظرفیتهای گردشگری استان دانست و گفت: صنعت پس از فراز و فرودهای سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات در سیاستگذاری، تسهیلگری و حمایت عملی است.
داوود آبیان با اشاره به ضرورت حفاظت از محیطزیست و صیانت از منابع طبیعی و اکوسیستمهای کویری افزود: این هدف انکارناپذیر است، اما تحقق آن از مسیر تعطیلی فعالیتهای قانونی، مجاز و قابل نظارت ممکن نیست و در صورت بروز هرگونه تخلف، باید با متخلفان برخورد قانونی شود، نه اینکه کل زنجیره گردشگری کویری و فعالان قانونمند این حوزه متحمل خسارت شوند.
معاون گردشگری استان اصفهان سافاری را یکی از محصولات شاخص گردشگری کویری استان عنوان کرد و گفت: این ظرفیت میتواند در رونق اقامتگاههای بومگردی، افزایش مدت اقامت گردشگران، ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت اقتصاد جوامع محلی، جذب سرمایهگذاری و معرفی بهتر جاذبههای طبیعی و گردشگری مناطق کویری نقشآفرین باشد.
وی همچنین خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شد و پیشنهاد داد بهجای ممنوعیت کامل، چارچوبی مشخص و قابل اجرا شامل تعیین مسیرهای مجاز، مدیریت و کنترل ظرفیت، آموزش بهرهبرداران، ثبت و پایش خودروهای فعال و برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.
آبیان با تاکید بر اینکه تخلف باید متوقف شود، نه گردشگری مسئولانه، گفت: صنعت گردشگری استان بیش از این توان تحمل محدودیتهای غیرضروری و تصمیمهایی که موجب کاهش ظرفیتهای توسعهای این بخش میشود را ندارد و لازم است سیاستهای حمایتی جایگزین رویکردهای محدودکننده شود.