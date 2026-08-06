به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون گردشگری میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اعلام موضعی رسمی، اعلام ممنوعیت فعالیت سافاری در مناطق کویری را تصمیمی مغایر با رویکرد حمایت از گردشگری، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری استان دانست و گفت: صنعت پس از فراز و فرود‌های سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و حمایت عملی است.

داوود آبیان با اشاره به ضرورت حفاظت از محیط‌زیست و صیانت از منابع طبیعی و اکوسیستم‌های کویری افزود: این هدف انکارناپذیر است، اما تحقق آن از مسیر تعطیلی فعالیت‌های قانونی، مجاز و قابل نظارت ممکن نیست و در صورت بروز هرگونه تخلف، باید با متخلفان برخورد قانونی شود، نه اینکه کل زنجیره گردشگری کویری و فعالان قانونمند این حوزه متحمل خسارت شوند.

معاون گردشگری استان اصفهان سافاری را یکی از محصولات شاخص گردشگری کویری استان عنوان کرد و گفت: این ظرفیت می‌تواند در رونق اقامتگاه‌های بوم‌گردی، افزایش مدت اقامت گردشگران، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت اقتصاد جوامع محلی، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی بهتر جاذبه‌های طبیعی و گردشگری مناطق کویری نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شد و پیشنهاد داد به‌جای ممنوعیت کامل، چارچوبی مشخص و قابل اجرا شامل تعیین مسیر‌های مجاز، مدیریت و کنترل ظرفیت، آموزش بهره‌برداران، ثبت و پایش خودرو‌های فعال و برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.

آبیان با تاکید بر اینکه تخلف باید متوقف شود، نه گردشگری مسئولانه، گفت: صنعت گردشگری استان بیش از این توان تحمل محدودیت‌های غیرضروری و تصمیم‌هایی که موجب کاهش ظرفیت‌های توسعه‌ای این بخش می‌شود را ندارد و لازم است سیاست‌های حمایتی جایگزین رویکرد‌های محدودکننده شود.