در میان شلوغی‌های زندگی، مراقبت از سلامت روان به اندازه سلامت جسم اهمیت دارد. اختصاص چند دقیقه در طول روز به آرامش ذهن، می‌تواند استرس را کاهش دهد، تمرکز را افزایش دهد و کیفیت زندگی را بهبود ببخشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وبدا سلامت روان mental health، به مثابه گوهر تابناک وجود انسان، در هماهنگی و تعادل سه مؤلفه بنیادین خلاصه می‌شود: نحوه تفکر، تنظیم احساسات و کنترل رفتار. در پاره‌ای از اوقات، این هارمونی ظریف دچار اختلال شده و کارکرد‌های ذهنی فرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اختلال روانی، اصطلاحی است که بر این آشفتگی دلالت دارد، زمانی که تغییرات ایجاد شده در تفکر، احساس یا رفتار فرد، موجبات پریشانی یا اختلال در عملکرد او را فراهم آورند. البته ناهنجاری‌های مقطعی مثل افسردگی زمستانی متفاوت هستند.

سلامت روان فقط به معنی نداشتن بیماری روانی نیست؛ بلکه به توانایی مدیریت احساسات، کنار آمدن با استرس، داشتن روابط سالم و عملکرد مناسب در زندگی هم مربوط می‌شود.

چند راهکار ساده برای تقویت سلامت روان:

۱. خواب، پایه سلامت روان است

کم‌خوابی می‌تواند اضطراب، تحریک‌پذیری، کاهش تمرکز و حتی علائم افسردگی را تشدید کند. بیشتر بزرگسالان به حدود ۷ تا ۹ ساعت خواب باکیفیت در شب نیاز دارند.

۲. احساسات را نادیده نگیرید

غم، خشم، ترس و ناامیدی احساساتی طبیعی هستند. سرکوب مداوم آنها معمولاً مشکل را حل نمی‌کند. صحبت با یک فرد مورد اعتماد، نوشتن احساسات یا مراجعه به متخصص می‌تواند کمک‌کننده باشد.

۳. فعالیت بدنی روی ذهن هم اثر می‌گذارد

حتی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پیاده‌روی در بیشتر روز‌های هفته می‌تواند به کاهش استرس و بهبود خلق‌وخو کمک کند.

۴. روابط سالم نقش محافظتی دارند

ارتباط با خانواده، دوستان یا افرادی که احساس امنیت و احترام به شما می‌دهند، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ سلامت روان است.

۵. استرس را نمی‌توان همیشه حذف کرد، اما می‌توان مدیریت کرد

چند راهکار مؤثر:

تنفس آرام و عمیق

برنامه‌ریزی واقع‌بینانه

استراحت‌های کوتاه در طول روز

محدود کردن قرار گرفتن مداوم در معرض اخبار و شبکه‌های اجتماعی در صورت افزایش اضطراب

۶. مراقب علائم هشدار باشید

اگر علائمی مانند موارد زیر بیش از دو هفته ادامه پیدا کنند، بهتر است با یک روان‌شناس یا روان‌پزشک مشورت شود:

غم یا ناامیدی مداوم

اضطراب شدید

اختلال خواب

کاهش علاقه به فعالیت‌های روزمره

تغییر قابل توجه در اشتها یا انرژی

مشکل در انجام کار‌های روزانه

۷. کمک خواستن نشانه ضعف نیست

مراجعه به متخصص سلامت روان مانند مراجعه به پزشک برای مشکلات جسمی است. دریافت کمک زودهنگام می‌تواند از شدیدتر شدن مشکلات جلوگیری کند.

۸. با خودتان مهربان باشید

اشتباه کردن، خسته شدن یا نیاز به استراحت بخشی از تجربه انسانی است. داشتن انتظارات واقع‌بینانه از خود معمولاً به سلامت روان کمک می‌کند.

۹. سبک زندگی اهمیت دارد

تغذیه متعادل، مصرف کافی آب، کاهش مصرف الکل و مواد مخدر، و محدود کردن مصرف کافئین در صورت ایجاد اضطراب، همگی می‌توانند بر سلامت روان اثر بگذارند.

۱۰. در شرایط بحرانی اقدام فوری لازم است

اگر فردی احساس می‌کند ممکن است به خود یا دیگران آسیب برساند، یا افکار خودکشی دارد، باید هرچه سریع‌تر با خدمات اورژانس یا یک فرد قابل اعتماد تماس بگیرد و از خدمات تخصصی کمک بگیر

دامنه تأثیر یک اختلال سلامت روان، گستره وسیعی را در بر می‌گیرد و کیفیت ابعاد مختلف زندگی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. روابط شخصی و خانوادگی، تعاملات اجتماعی، عملکرد در محل کار یا مدرسه، یادگیری متناسب با سن و هوش، و مشارکت در فعالیت‌های مهم، همگی از جمله عرصه‌هایی هستند که می‌توانند تحت تأثیر این اختلالات قرار گیرند.

نکته حائز اهمیت آن است که هنجار‌های فرهنگی و انتظارات اجتماعی نیز در تعریف و تبیین اختلالات سلامت روان نقشی اساسی ایفا می‌کنند. هیچ معیار استانداردی در بین فرهنگ‌های مختلف وجود ندارد که به طور مطلق تعیین کند یک رفتار چه زمانی عادی و چه زمانی آسیب‌رسان تلقی می‌شود. رفتاری که در یک جامعه کاملاً عادی و پذیرفته شده باشد، ممکن است در جامعه‌ای دیگر به عنوان رفتاری ضدهنجار و ناهنجار تلقی گردد. درک این پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فرهنگی، ضرورتی انکارناپذیر در زمینه مطالعه و بررسی اختلالات سلامت روان به شمار می‌رود.