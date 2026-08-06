مدیرکل پست استان البرز گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۰ هزار و ۲۵۰ فقره گذرنامه در استان البرز دریافت و توزیع شده که حدود ۲۲ هزار فقره آن مربوط به گذرنامه‌های زیارتی ایام محرم و اربعین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مهدی پیش‌قدم با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» گفت: شرکت ملی پست در استان البرز در ایام اربعین وظیفه مهمی در زمینه دریافت، آماده‌سازی و توزیع به‌روز گذرنامه‌های زیارتی زائران بر عهده داشته است.

وی به مجری سیمای البرز افزود: تمام تلاش مجموعه پست این بوده که به محض وصول گذرنامه‌ها در تهران، برنامه‌ریزی لازم برای ارسال آنها در همان روز انجام شود تا آخرین گذرنامه‌های چاپ‌شده به‌روز رسانی و به سراسر کشور ارسال شوند.

مدیرکل پست استان البرز با اشاره به روند توزیع گذرنامه‌ها گفت: با توجه به خطوط منظم پستی، گذرنامه‌ها ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه برای استان‌ها ارسال می‌شوند و پس از رسیدن به استان البرز، عملیات تجزیه و آماده‌سازی آنها انجام می‌شود تا از ابتدای صبح در مسیر توزیع قرار گیرند.

پیش‌قدم به مخاطبان سیمای البرز عنوان کرد: چند سالی است که برای تسریع در دریافت گذرنامه‌های زیارتی، این امکان از سوی دولت فراهم شده تا مردم بتوانند از این نوع گذرنامه استفاده کنند؛ گذرنامه زیارتی هزینه کمتری دارد و صدور آن نیز سریع‌تر انجام می‌شود.

وی به مجری سیمای البرز گفت: از ابتدای سال تاکنون اداره کل پست استان البرز ۵۰ هزار و ۲۵۰ فقره گذرنامه دریافت و توزیع کرده که حدود ۲۲ هزار فقره آن مربوط به گذرنامه‌های زیارتی بوده و عمده این گذرنامه‌ها در ایام محرم و به‌ویژه روز‌های نزدیک به اربعین دریافت و توزیع شده‌اند.

مدیرکل پست استان البرز با اشاره به میزان مرسولات برگشتی افزود: با وجود حجم بالای توزیع گذرنامه‌ها، میزان برگشتی مرسولات در استان البرز کمتر از یک درصد بود که نشان‌دهنده دقت و سرعت عمل شبکه توزیع پست است.

پیش‌قدم درباره نحوه ثبت‌نام گذرنامه زیارتی گفت: ثبت‌نام عمده متقاضیان از طریق دفاتر پلیس به‌علاوه ۱۰ انجام می‌شود و همچنین سامانه‌ای که اداره گذرنامه برای این موضوع پیش‌بینی کرده، در اختیار مردم قرار دارد. گذرنامه زیارتی مخصوص سفر به اماکن مبارکه است و یکی از مزیت‌های مهم آن، هزینه کمتر نسبت به گذرنامه عادی است.

وی در پایان با اشاره به خدمات پست در مسیر پیاده‌روی اربعین در برنامه زنده امروز البرز گفت: چند سالی است با تدابیر شرکت ملی پست، باجه‌های خدمات «پست‌یافته» در ایام پیاده‌روی اربعین راه‌اندازی شده است تا وسایل گمشده زائران به این باجه‌ها تحویل داده شود و در صورت مراجعه نکردن صاحب کالا، اقلام پیدا شده به پست تهران منتقل می‌شود.