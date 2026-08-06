جنگ افروزی‌های آمریکا موج گسترده‌ای از مخالفت‌های مردمی و فعالان ضد جنگ را در نقاط مختلف جهان از جمله در اروپا برانگیخته است، دامنه این مخالفت‌ها و نیز هرگونه همدستی با آن همچنان رو به گسترش است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ همزمان با افشای ابعاد و عمق جنایات جنگی آمریکا در افکار عمومی جهان از جمله اینجا در انگلیس و نیز تشدید پیامد‌های جنگ افروزی آمریکا مخالفت‌ها با آن شدت گرفته است.

فعالان ضد جنگ در انگلیس با برگزاری نشست‌های مجازی و حضوری به افشاگری درباره ابعاد جنایت جنگی آمریکا و پیامد‌های آن می‌پردازند.

جنایات جنگی آمریکا به ویژه در هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی، پل‌ها، خانه‌های مسکونی و حتی بیمارستان‌ها و مدارس نه تنها از جانب مقامات غربی مدعی دفاع از حقوق بشر محکوم نمی‌شود بلکه ضمن کمک و همراهی فضای رسانه‌ای نیز برای دروغ پردازی و توجیه این جنایات در اختیارشان قرار داده می‌شود.

یک سخنگوی ارتش آمریکا در مصاحبه با رسانه حکومتی انگلیس بی بی سی می‌گوید: ایالات متحده آمریکا و ارتش این کشور هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.

افزایش آگاهی از جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل و همدستان این رژیم‌ها اما، ماه‌هاست قشر‌های مخلتف مردم را در خیابان‌های مرکزی لندن و به ویژه برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس به فریاد اعتراض واداشته است.

یک شهروند انگلیسی حاضر در تظاهرات ضد جنگ در مرکز لندن می‌گوید: متاسفانه من بخشی از کشوری هستم که دارد با جنایات آمریکا همدستی می‌کند و ما باید به این وضع پایان دهیم و تا تحقق آن ساکت نخواهیم نشست.

مخالفت‌های خشمگینانه فقط به خیابان‌های مرکزی لندن محدود نمانده و پایگاه‌های نظامی انگلیس ده‌ها کیلومتر دور از مرکز را نیز در بر گرفته است. پایگاه‌هایی که فعالان ضد جنگ می‌گویند اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد بمب افکن‌های سنگین آمریکایی از اینجا برای بمباران ایران بمب و سوخت دریافت می‌کنند.

خانم نوآلا یانگ فعال ضد جنگ که در تظاهرات برابر پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس حضور یافته می‌گوید: هدف از حضورمان در اینجا این است که نشان دهیم بیشتر مردم حضور نظامیان آمریکایی در کشورمان را برای تجاوز به دیگر کشور‌ها و ارتکاب به جنایات جنگی نمی‌خواهند، چندین پایگاه آمریکایی در این اطراف داریم که باید از شر همه آنها خلاص شویم. دولت ما می‌گوید برای امور دفاعی این پایگاه‌ها را در اختیار آمریکا قرار داده است، آیا هدف قرار دادن پل‌ها و دیگر زیر ساختها، مناطق مسکونی و مدارس اقدامی دفاعی است؟

فعالان ضد جنگ در انگلیس می‌گویند: تا توقف جنگ افزوزی‌های آمریکا و هرگونه همدستی با آن به حرکت اعتراضی خود در شهر‌ها و برابر پایگاه‌های آمریکا در انگلیس ادامه خواهند داد.