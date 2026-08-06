به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی صبح امروز در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فرآورده‌های گوشتی در میاندوآب، با اشاره به جایگاه این شهرستان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی و گردشگری جنوب استان، افزود: ظرفیت‌های گسترده میاندوآب در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، این شهرستان را به یکی از مناطق مولد و اثرگذار در تأمین امنیت غذایی آذربایجان‌غربی و منطقه تبدیل کرده است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزایش بهره‌وری و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را از اولویت‌های مدیریت استان دانسته و خاطرنشان کرد: این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود تا ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های پایدار برای تولید و اشتغال تبدیل شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان افزود: رونق تولید، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بنیان‌های اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش تولید و رشد اقتصادی بوده و در نهایت به تقویت امنیت غذایی کشور منجر خواهد شد.