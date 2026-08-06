در صد و پنجاه و هشتمین شب از اجتماعات مردمی، مردم بصیر خوزستان اتحاد و وحدت خود را در دفاع از ایران اسلامی به جهانیان نشان دادند.

خروش خوزستانی‌ها در صد و پنجاه و هشتمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی

خروش خوزستانی‌ها در صد و پنجاه و هشتمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان همگام با سایر شهر‌های کشور در صد و پنجاه و هشتمین شب از اجتماعات مردمی، با حضور با صلابت خود یک بار دیگر استکبار ستیزی خود را نشان دادند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، ضمن حمایت از مدافعان وطن، آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.