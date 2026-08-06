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با به زمین خوردن کلنگ یکی از طرحهای مهم رویداد اینوا و صنایع پاییندستی بخش پروتئین در میاندوآب توسط رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، گامی تازه برای تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و عرضه محصولات غذایی در استان برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات اجرایی طرح تولید فرآوردههای گوشتی و زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ در میاندوآب با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی آغاز شد تا بخشی از ظرفیتهای دام و طیور استان، به جای خامفروشی، در مسیر فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر قرار گیرد.
این طرح با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر، گامی عملی برای پیوند ظرفیتهای تولیدی بخش کشاورزی با صنایع غذایی و بازار مصرف خواهد بود.
تولید انواع فرآوردههای گوشتی از جمله ناگت، جوجهکباب، بال سوخاری، برگر و فرآوردههای گوشت مرغ و قرمز، در کنار بستهبندی و عملآوری گوشت، تولید محصولات جانبی و تجهیز مجموعه به سردخانههای پیشرفته، بخشهایی از این زنجیره یکپارچه را تشکیل میدهد.
استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی همچنین با حضور در این مجموعه ، از روند فعالیت زنجیره تولید طیور این شرکت بازدید کردند؛ حضوری که نشاندهنده عزم مدیریت استان برای تبدیل ظرفیتهای کشاورزی و دام و طیور به فرصتهای جدید سرمایهگذاری، اشتغال و ارزشآفرینی در چارچوب رویداد "اینوا" است.