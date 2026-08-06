مهمترین مؤلفه امروز کشور اتحاد و خدمت صادقانه به مردم است
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین مؤلفه امروز کشور اتحاد و وحدت است و خروجی آن باید خدمترسانی صادقانه و بهموقع به مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
علی حدادی با حضور در برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به وظایف مجلس شورای اسلامی گفت: قانونگذاری و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است و در حوزه قانونگذاری، بهویژه در موضوع مقابله با تجاوزات دشمنان و همکاری برخی افراد با دشمن، اقدامات لازم در مجلس دنبال شده است.
وی به مجری رادیو البرز گفت: لایحه مربوط به برخورد با افرادی که با دشمن همکاری کردهاند یا میکنند، از سوی دولت به مجلس ارائه شد و کمیسیون قضایی نیز بررسیهای لازم را انجام داد. در این لایحه برای رسیدگی به جرائم مرتبط با تهاجم به کشور، تشکیل پرونده و پیگیری حقوقی در سطح ملی و بینالمللی پیشبینی شده است.
حدادی با بیان اینکه در برخی بخشها خلأ قانونی وجود داشت، افزود: قانون باید تکمیل شود تا با عامران و عاملان جنگ و افرادی که در مسیر فرماندهی و اجرای اقدامات خصمانه علیه ملت ایران نقش داشتهاند، با اشد مجازات برخورد شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: در قانون راهبردی تنگه هرمز، بر مدیریت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است و دشمنان ایران نیز به اهمیت این موضوع واقف هستند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در این عرصه نقشآفرینی کردهاند.
حدادی در بخش دیگری از سخنان خود با حضور در برنامه «البرز من سلام» به مسائل حوزه درمانی در غرب استان البرز پرداخت و افزود: در حوزه سرانههای درمانی شهرستانهای غرب استان با مشکلات جدی مواجه هستیم و ایجاد زیرساختهای درمانی و بیمارستانی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به راهاندازی پلیکلینیک نظرآباد گفت: این مرکز درمانی با چهار هزار و ۵۰۰ متر زیربنا در حال راهاندازی است که جای قدردانی دارد، اما در هشتگرد با وجود قول وزیر، برخی طرحهای درمانی همچنان عملیاتی نشده است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس ادامه داد: در بیمارستان امام حسن مجتبی نظرآباد مشکلاتی از جمله تجهیزات پزشکی، کمبود پزشک و آمبولانس وجود داشت که بخشی از آنها برطرف شده است، اما بیمارستان امام سجاد هشتگرد همچنان با مشکلاتی روبهرو است.
حدادی با بیان اینکه ۱۴ دستگاه به حوزه درمان غرب استان تحویل داده شده است، گفت: در شهرستان طالقان نیز مشکلات جدی در حوزه درمان وجود دارد و با وجود ۸۸ آبادی، یک تخت بیمارستانی فعال در این شهرستان نداریم. کمبود پزشک متخصص در بیمارستان طالقان نیز از مطالبات مهم مردم این منطقه است.
وی درباره بیمارستان مهستان نیز افزود: این بیمارستان ردیف اعتباری داشت و کار آن در حال انجام بود، اما متوجه شدیم این ردیف حذف شده است. با پیگیریهای انجام شده از سازمان برنامه و بودجه، موضوع دوباره دنبال شد، اما متأسفانه در صدور مجوز ماده ۲۳ کوتاهیهایی صورت گرفت.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به مخاطبان برنامه زنده رادیویی البرز من سلام گفت: ایراد جدی به کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی وارد است که با بیمارستان طالقان موافقت نشد. با این حال موضوع در بودجه سال ۱۴۰۵ پیگیری شد و صدور مجوز ماده ۲۳ و استمرار تکمیل بیمارستان مهستان در دستور کار قرار گرفت.
حدادی در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: در پیامهای مقام معظم رهبری بر توجه به اجرای برنامهها و بازنگری در بخشهای لازم تأکید شده است. آنچه در برنامه هفتم لحاظ شده، وظیفه دولت است و مجلس نیز مطالبه جدی برای اجرای آن دارد.
وی با حضور در برنامه زنده رادیویی البرز من سلام گفت: بخش مهمی از برنامه هفتم به مسائل معیشتی، اقتصاد، حکمرانی مردمپایه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان اختصاص دارد. تحقق این اهداف نیازمند عزم جدی، انگیزه الهی، اقدام بهموقع و پیگیری مستمر است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جوانان مطالبهگر هستند، افزود: مسئولان باید وظایف خود را بهموقع انجام دهند. زمین چمن شهید جوینی و سالنهای ورزشی رها شده از جمله موضوعاتی است که بارها درباره آن جلسه برگزار شده، اما همچنان به نتیجه عملی نرسیده است.
حدادی به مجری رادیو البرز گفت: مسئولیت این موضوع با اداره کل ورزش و جوانان است و باید از بهترین موقعیتها برای توسعه ورزش جوانان استفاده شود.
وی همچنین به تکمیل پل راهآهن هشتگرد در محدوده امامزاده جعفر(ع) اشاره کرد و افزود: این طرح که شهرستانهای نظرآباد و ساوجبلاغ درگیر آن بودند، حدود هشت سال پیگیری شد، اما پیشرفت مناسبی نداشت و در نهایت موضوع به طرح سؤال از وزیر راه و شهرسازی رسید.
نماینده مردم ساوجبلاغ نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس گفت: در کنار موضوع پل راهآهن هشتگرد، جاده طالقان و طرح مسکن جوانان نیز مطرح شد و با تعهد رئیس راهآهن کشور، عملیات اجرایی این طرح به پایان رسید. برای این پروژه ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و اعتبار جداگانهای برای آسفالت اختصاص یافت.
حدادی در برنامه زنده رادیویی البرز من سلام افزود: این طرح تا ۱۰ روز آینده به بهرهبرداری میرسد. ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل طولانی شدن روند اجرای پروژه، باید گفت این مطالبه جدی حتی در شرایط جنگ نیز پیگیری شد و به مرحله بهرهبرداری رسید.
وی در پایان درباره پل راهآهن چهارباغ نیز گفت: در گفتوگو با رئیس راهآهن کشور، موضوع تعریض این پل مطرح شده و با توجه به اینکه مسیر اصلی تردد مردم است، تعریض آن باید انجام شود. همچنین اجرای پل زیرگذر سهیلیه نیز از طرحهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.